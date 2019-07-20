%83 يؤكدون قيمة التدريب ببرنامج موظفي الموارد البشرية

قامت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد «CIPD» بإجراء عملية استقرائية لآراء المشاركين والمستفيدين من برنامج موظفي الموارد البشرية في مرحلته الأولى، من خلال استبيان لقياس نسبة الرضا لديهم، وذلك عبر طرح 3 أسئلة تمحورت حول: الفائدة التخصصية من التدريب، والجوانب التدريبية، ونسبة القيمة المعرفية والمهارية للقائمين على عمليات التدريب.

جاء ذلك في إطار استكمال الوزارة لجهودها في تطوير وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالتعاون مع المعهد العالمي «CIPD»، عبر برنامج التأهيل الوطني لتلك القيادات والكوادر الذي يعد من أبرز مشاريع الوزارة المنبثقة من مبادرات برنامج التحول الوطني.

جانب التدريب والفائدة

بلغ عدد المشاركين في الاستبيان الخاص بقياس مدى الرضا حول البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في مرحلته الأولى 197 مشاركاً ومشاركة من الجهات الحكومية. وفي جانب التدريب والفائدة التخصصية منه، وهو السؤال الأول من الاستبيان، جاءت نسبة 83 % بما يفيد بالقيمة العالية للتدريب وقدرته على تعزيز المهارات، بينما اعتبر 14 % من المشاركين أن التدريب إلى حد ما سيساهم في تطويرهم، واعتبر أقل من 10 % من المشاركين أن التدريب ذو فائدة ضئيلة.

تقييم تجربة المتدربين

عن الجوانب التدريبية وتقييم تجربة المتدربين بشكل عام، وهو السؤال الثاني للاستبيان اعتبر 83 % من المشاركين أن تجربتهم بالدورة كانت ممتازة، فيما جنحَ ما نسبته 19 % إلى وصفها بالجيدة جداً، واعتبرها 4 % مقبولة، وعن تقييم محتوى الدورة جاءت النسب بـ 65 % ممتاز، و25 % اعتبروا محتوى الدورة جيد جداً، و8 % جيد، فيما اعتبر 79 % من المشاركين أن هيكلة وتصميم الدورة كانا ممتازين، ويرى 30 % منهم أن الهيكلة العامة للدورة كانت بتقدير جيدجداً، مقابل 9 % يرونها مُرضية.

معايير التعاون والتفاعل

عن تقييم المدربين، وهو الركيزة الثالثة لأسئلة الاستبيان، فقد بلغت نسبة تميز المدرب من وجهة نظر المشاركين 89 % بما فيها معايير التعاون والإجابة على الأسئلة، فيما صوت 12 % بنسبة جيد جداً مقابل 9 % لتقدير جيد، وعن تشجيع روح المشاركة والتفاعل من قبل المدربين جاء رأي ما نسبته 75 % أن المدرب ممتاز، و29 % انحازوا إلى تقدير جيدجداً، ونسبة 3 % جيد. وعن شرح المفاهيم وتحديد الأهداف من قبل المدرب، فقد رأى ما نسبته 73 % أن المدربين كانوا بدرجة ممتازة، و20 % جيد جداً، فيما كانت نسبة 3 % لتقدير جيد.

الاستنتاج والتلخيص

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عن مهارات المدرب في استخدام الأمثلة ذات الصلة والاستنتاج والتلخيص، فقد قيمَ 70 % من المشاركين مهارة المدرب بالممتازة، مقابل 20 % يرونها بتقدير جيدجداً، وكانت النسبة الأقل 5 % بتقدير جيد.

مبادرات الخدمة المدنية

يذكر أن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في القطاع العام، يأتي من ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، الرامية إلى تطوير رأس المال البشري، وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول المنشود في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

المشاركون

197 من الجهات الحكومية

%83 القيمة العالية للتدريب وقدرته على تعزيز المهارات

%14 من المشاركين يرون أن التدريب سيساهم في تطويرهم

أقل من 10 % من المشاركين يرون أن التدريب ذو فائدة ضئيلة.