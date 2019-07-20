متابعة احتياجات مطار الباحة

تفقد مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور هاني الحتيرشي، ومدير محطات الإقليم الجنوبي عبدالرحمن الناصر، سير العمل بمحطة السعودية بمطار الباحة، ووقفا على احتياجات ومتطلبات المحطة، وذلك بهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على تطويرها. وأكد الحتيرشي أن الزيارة تهدف إلى الالتقاء بمنسوبي العمليات الأرضية والمسافرين والاستماع لملاحظاتهم.



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