الحبلة متعة السياحة في حضن المرتفعات والصخور

من المناطق الطبيعية في الحبلة (تصوير: عبدالله الشهري)

ما يزال الشاب محمد الغامدي يتذكر المرة الأولى التي خيّم فيها برفقة عدد من أصدقائه في متنزه الحبلة، قبل عدة أعوام، حينها وجد الغامدي ورفاقه أنفسهم في حضن الطبيعة الساحرة والمرتفعات الرائعة التي تطل على منحدرات غاية في الجمال، تتخللها الشلالات، حيث تتناثر المياه في منظر بديع لا يمحى من الذاكرة. ومنذ تلك اللحظة، أصبح الغامدي يحرص على التوجه إلى المتنزه حينما تسنح الفرصة برفقة الأصدقاء، للاستمتاع بالتخييم والحياة البرية.

يقول الغامدي إن الحبلة باتت محطة ثابتة في برنامجه الترفيهي خلال العام، إذ يأتي للمتنزه من مدينة أبها القريبة.

التخييم تجربة شيقة

التخييم ليس التجربة الشيقة الوحيدة التي تدفع الشباب والعائلات والمواطنين والأجانب إلى متنزه الحبلة الذي يقع على مسافة 50 كلم تقريبا من مدينة أبها بمنطقة عسير، فالموقع يوفر للزوار كثيرا من التجارب والخيارات الترفيهية وعناصر الجذب التي تجعله في مقدمة المواقع السياحية المتنوعة التي تزخر بها منطقة عسير.

متعة التلفريك

خلود المالكي قدمت مع عائلتها من الطائف لزيارة المتنزه، تحكي عن تجربتها مع «التلفريك» بمتنزه الحبلة، وتقول إنها المرة الأولى في حياتها التي تجرب فيها ركوب هذه العربات المعلقة، مشيرة إلى أنها شعرت بشيء من التوتر والخوف في البداية وسرعان ما تحول إلى تجربة مميزة خلال الانتقال في الهواء بين المرتفعات والجبال وفي حضن الطبيعة، وأضافت أن رحلة التلفريك توفر للزائر إطلالة على كامل مشهد المتنزه والطبيعة من حوله، كما أنها تتيح فرصة لالتقاط صور سيلفي خاصة من الأعالي.

تدفق الشلالات

يوفر متنزه الحبلة إطلالة فريدة على مناظر طبيعية من المرتفعات الشاهقة، إضافة إلى الشلالات التي تجذب كثيرا من السياح والزوار، إذ تتدفق المياه من أعلى المرتفعات بين الصخور في المنحدرات، لترسم مشهداً غاية في الروعة والجمال، حيث يحرص كثيرون على التقاط الصور.

ويجد كثير من الأطفال ألعابا متنوعة للاستمتاع والمرح، فالموقع يوفر مجموعة من الألعاب منها: لعبة «التوبوجان» التي تحبس الأنفاس خلال مسارها الذي يرتفع وينحدر بانعطافات حادة، ويمتد مسار الرحلة حول المتنزه في جولة شيقة.

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مطاعم ومقاهٍ

تقع منطقة الحبلة التي تحتضن المتنزه على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر، وتضم قرية الحبلة القديمة التي تعكس تاريخ المنطقة وشكل الحياة فيها قديما، كما تم إنشاء مشروع سكني سياحي فيه 20 فيلا، إلى جانب محطة وقود وأسواق وملاهي أطفال.

وتنتشر كثير من المطاعم في المنطقة التي توفر للزوار خيارات متنوعة من الوجبات والأطعمة التي تناسب مختلف الأذواق، إلى جانب المقاهي التي تقدم خدماتها للشباب والعائلات، مما يزيد من جاذبية الموقع للسياح والزوار، نظراً لتوافر مختلف الخدمات، إلى جانب الخيارات الترفيهية وجمال الطبيعة خاصة في الأجواء الماطرة المنعشة التي تتميز بها الحبلة.

أبرز الخيارات الترفيهية في الحبلة

التلفريك

التخييم

الألعاب

متابعة الشلالات