6 مهابط طائرات لإسعاف الحالات الطارئة بالمشاعر

أتمت وزارة الصحة تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، البالغ عددها 6 مهابط لإسعاف الحالات الطارئة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة في موسم الحج.

وفيما انتهت الوزارة من تسجيل الطائرات لدى هيئة الطيران المدني، جهّزت 3 مهابط داخل مكة المكرمة هي: مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية، مهبط مستشفى النور التخصصي، مهبط مستشفى حراء العام، وستقوم هذه المهابط بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة، جهزت الصحة 3 مهابط، الأول في مستشفى شرق عرفات، والثاني في مستشفى عرفات العام، والثالث في مستشفى منى الطوارئ، وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء الحالات داخل مكة المكرمة. وتسعى الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ويسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية بالتعاون مع طيران الأمن.