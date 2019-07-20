معسكر كشفي لاستقبال مؤدي الفريضة

أكمل تعليم تبوك التجهيزات اللازمة لانطلاقة المعسكر الكشفي في منفذ حالة عمار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بعد وصول جميع الفرق الكشفية والقادة الكشفيين لمقر المعسكر، استعداداً لاستقبال وفود الحجاج خلال الأيام المقبلة. وأكد مدير عام التعليم في منطقة تبوك والمشرف العام على المعسكر الكشفي إبراهيم بن حسين العُمري، أن «خدمة حجاج بيت الله شرف كبير خصّ الله به هذه البلاد المباركة، وما تقوم به إدارة تعليم المنطقة واجب وتنفيذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد».

وأضاف أن «إدارة التعليم تبذل كل ما في وسعها لتقديم كل ما يحتاجه الحاج القادم للمملكة عبر منافذ منطقة تبوك، والعمل بالمنفذ يسير وفق توجيهات أمير المنطقة المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك». بدوره، أوضح قائد عام معسكرات الحج بتبوك، مدير إدارة نشاط الطلاب في تعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي، أن «كشافة تبوك تشارك هذا العام في خدمة حجاج بيت الله العام بمشاركة 50 شخصاً ما بين قائد وكشاف، إضافة إلى العاملين في اللجان المختلفة المساندة للكشافة في المعسكر الكشفي، وتأتي مشاركتهم تأصيلاً لمفهوم التطوع وتقديراً لواجب شرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام».