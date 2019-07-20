معسكر كشفي لاستقبال مؤدي الفريضة

وأضاف أن «إدارة التعليم تبذل كل ما في وسعها لتقديم كل ما يحتاجه الحاج القادم للمملكة عبر منافذ منطقة تبوك، والعمل بالمنفذ يسير وفق توجيهات أمير المنطقة المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك». بدوره، أوضح قائد عام معسكرات الحج بتبوك، مدير إدارة نشاط الطلاب في تعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي، أن «كشافة تبوك تشارك هذا العام في خدمة حجاج بيت الله العام بمشاركة 50 شخصاً ما بين قائد وكشاف، إضافة إلى العاملين في اللجان المختلفة المساندة للكشافة في المعسكر الكشفي، وتأتي مشاركتهم تأصيلاً لمفهوم التطوع وتقديراً لواجب شرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام».
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