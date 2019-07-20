تفقد 10 مرافق صحية بالمشاعر المقدسة

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، رئيس لجان الحج التحضيرية، الدكتور هاني جوخدار، المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ومدير الإدارة العامة لخدمات الحج والعمرة بالوزارة الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية المهندس خالد الثبيتي، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور موفق أبوطالب. شملت الجولة: مستشفى شرق عرفات، مستشفى عرفات العام، مستشفى جبل الرحمة، مستشفى نمرة، إدارة المراكز الصحية بمشعر عرفات، مستشفى منى الوادي، مستشفى منى الشارع الجديد، مستشفى منى الجسر، إدارة المراكز الصحية بمشعر منى، مستشفى الطوارئ بمنى. تجول الزوار بالمواقع الصحية، واستمعوا إلى شرح مفصل عن كافة موقع وجاهزيتها من قبل مديري المواقع الصحية. وقال الدكتور هاني جوخدار إن «هذه الزيارة جاءت إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر بالتيسير على الحجاج، وأن يتلقوا جميع الخدمات بكل يسر وسهولة، من ضمنها الخدمات الصحية، ووقفتُ اليوم بين زملائي في مشعر عرفات ومشعر منى لألتمس جميع الاحتياجات لدعمها وتسهيلها، وتذليل كل الصعوبات ليتحقق ما نسعى إليه جميعاً من النجاحات كما في المواسم السابقة». وأكد أن «حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، تبذل جهودا ضخمة ومضنية من أجل رعاية وراحة الحجاج، وتقديم الخدمات الصحية التي تعد ضمن إطار المنظومة المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن لتتيح لهم أداء نسكهم براحه وطمأنينة»، حاثاً الجميع على بذل الجهد المضاعف لتسخير جميع الإمكانات المتاحة لخدمة الحجيج سواء الخدمات العلاجية والوقائية. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، أن «الجولة أتت للوقوف عن قرب على تجهيز المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة، ومتابعة الاستعدادات والخطط، وما تم مناقشته خلال الاجتماعات لحج هذا العام 1440، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على صحة الحجيج منذ قدومهم إلى أرض دوت الخليج حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة، بعد أن يؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة»، لافتا إلى أن المحافظة على صحة الحاج من أولى الأولويات لأداء مناسك الحج في يسر وراحة وطمأنينة، وأن التوعية الصحية تعد من الركائز المهمة في الحج.



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