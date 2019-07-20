السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض



الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

تنفذ الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض تقديم خدماتها للرجال في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة،على مدى أربعة أيام ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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21:49ت م

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