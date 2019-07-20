شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ في إتصال هاتفي الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:53 مساءً, 20 يوليو 2019 م المناطق - الرياض أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

وعد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازاً عربياً أسعد الجميع.

وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ في إتصال هاتفي الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.