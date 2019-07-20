حساب المواطن يقدم تعريفين ويُجيب عن سؤال هام

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن تعريف الشخص المستقل والعائل، وهل إسقاط اسم المطلقة من عند الأحوال المدنية وعدم إسقاطه من بطاقة العائلة أمر يؤثر على استحقاقها؟

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في البداية أن الفرد المستقل هو الفرد الغير متزوج (ذكر أو أنثى) ويشمل (الأعزب، الأرمل، المطلق) وليس لديه تابعين أو معالين، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره من 18 إلى 24 عامًا، ولا يتطلب منه إثبات الاستقلالية إذا كان فوق 24 سنة.

أما العائل فقال حساب متابعات الخليج 365: إنه الذي يعول أقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأبناء) أو الذي يعول تابعين معالين قانونيًّا (كالوالدين والإخوة والتابع المعال).

Advertisements

وبالنسبة إلى الاستفسار الآخر فأشار حساب متابعات الخليج 365 إلى أن في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “مطلقة” ستصبح حالة الأهلية لدى رب الأسرة “غير مؤهل” ولن يتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم، وبإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان أو صك الإعالة).

وفي وقت سابق، أوضح حساب متابعات الخليج 365 المقصود بحالة الدفعات التي تظهر في حسابات المستفيدين على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إن حالة “لا يوجد” تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، بينما “وجهت” تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأضاف أن حالة مدفوعة تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.