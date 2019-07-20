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أحداث رياضية عالمية في نيوم على مدى 9 أشهر
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
قدم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، شكره وتقديره للحضور الإعلامي السعودي لتغطية أحداث البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية المقامة للمرة الأولى على ساحل نيوم، الذي تمتد مساحته 450 كيلومترًا، بمشاركة ستة منتخبات هي السعودية (المستضيف) وإنجلترا والصين والإمارات وعمان ومصر.
وقال نظمي: “في نيوم برامج للأحداث الرياضية العالمية على مدى 9 أشهر قادمة مع التزامنا بمشاركة الفرق السعودية، مؤكدًا أن قطاع الرياضة يعد أحد القطاعات الأساسية في مشروع نيوم.
وأوضح النصر أن مشروع نيوم متعاون مع كافة الاتحادات الرياضية في المملكة للاستفادة من أصحاب الاختصاص بالتعاون والشراكة معهم، مؤكدًا أن نيوم ستكون واجهة للمملكة والعالم، ويتطلع أن تكون النافذة التي يتعاون من خلالها الاتحادات الرياضية معًا.
ولفت إلى أن مشروع نيوم سيحتوي على منشآت رياضية عالمية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
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