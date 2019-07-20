أمريكا تدرس تأسيس آلية دولية لضمان الملاحة في الخليج

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن قلقة من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج.

وأضاف مساعد وزير الدفاع، بحسب ما نقلت “العربية”، أن بلاده تدرس تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.

وشدد على أن أمريكا لن تسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج.

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وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تطوير عملية بحرية في الخليج أطلقت عليها اسم “الحارس”؛ تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة، وذلك ردًّا على تهديدات إيران للملاحة في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: إنها “تقوم بتطوير مجهود بحري متعدّد الجنسيات، (عملية الحارس)؛ لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط؛ لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي”.

وأضافت: “الهدف من عملية الحارس هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عُمان”.

وأوضحت القيادة: “سيمكّن إطار الأمن البحري هذا، الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته”.