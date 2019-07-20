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فرصة للتوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي

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2019-07-20

فرصة للتوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الباحثين عن وظائف في قطاع المطاعم والمقاهي لحضور ملتقى “فرصة للتوظيف”، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يوليو من الساعة 10 صباحًا وحتى السابعة مساءً.

ويقام الملتقى في غرفة الرياض شارع الضباب؛ بهدف تمكين المواطنين من الفرص الوظيفية، والمساهمة في توطين قطاع المطاعم والمقاهي، حيث سيتم عرض الفرص للباحثين عن العمل من الجنسين.





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