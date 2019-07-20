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2019-07-20 غبار على مكة والمدينة غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصةً الأجزاء الساحلية منها. كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.









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