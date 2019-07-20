مدير المحطات الداخلية بالخطوط السعودية: نستهدف تطوير محطة مطار الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

تفقد مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط الجوية العربية السعودية، الدكتور هاني بن ناصر الحتيرشي ومدير محطات الإقليم الجنوبي عبدالرحمن الناصر، أمس، سير العمل بمحطة السعودية بمطار الباحة ووقف على احتياجات ومتطلبات المحطة، بهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين للعمل على تطويرها وتجويدها.

وقال الدكتور الحتيرشي، إن هذه الزيارة لمحطة مطار الباحة، جاءت بتوجيه من قبل مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر للالتقاء بمنسوبي العمليات الأرضية والمسافرين والاستماع لملاحظاتهم والعمل على معالجتها بما يعزز رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق التطلعات.

وأكد أن الزيارة جاءت في إطار الزيارات المجدولة لجميع محطات السعودية بالمملكة، فيما ثمن منسوبي العمليات الأرضية بمطار الباحة هذه اللفتة التي وصفوها بالغير مستغربة.