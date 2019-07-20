الان تتابع وزير التعليم يوجه بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 7:18 م, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي وجه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

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