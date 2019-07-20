موعد صرف المساعدات المقطوعة والشروط الخاصة للحصول عليها

اطلقت وزارة العمل والتنمية السعودية العديد من برامج الضمان الاجتماعي، ومن ضمن هذه البرامج برنامج المساعدة المقطوعه 1440، والتي اصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل تحسين حياة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والرفع من مستوى معيشتهم داخل المملكه العربية السعودية، ولقد اصدرت المملكه العربية السعودية بعض البنود لتحديد المستفيدين بالمساعدة المقطوعة، وايضا شروط الحصول علي المساعدة الماليه لمن يستحقها.

المستفيدى بالمساعدة المقطوعة

نظرا لغلاء المعيشة وغلو الاسعار، فقد كانت المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص علي وصول هذه المساعدة للذين يستحقونها من عامة الشعب الذين يعانون من انخفاض في مستوي معيشتهم، وقد قامت بتحديد فئات الشعب المستحقه لهذه المساعده المقدمه من الوزارة خلال هذا العام، وكانت الفئات المحددة من عامة الشعب هم المطلقات وأسر السجناء و الاسر محدودة الدخل والايتام والارامل و حالات العجز المؤقت او الدائم والاسر المتغيب عنهاعائلها او هاجر عنها، وفي ظل هذه القرارات فأن وزارة العمل والتنمية تقوم بعمل بحث اجتماعي عن كل الحالات المتقدمة للأستفادة بهذه المساعدة.

شروط الحصول علي دعم المقطوعات 1440

كما اصدرة وزارة العمل والتنمية بعض الشروط للحصول علي دعم المقطوعات وكانت كالأتي، الا يمتلك المتقدم اي سجلات او رخص تجارية، و ان لا يقيد المتقدم بأي معاش من معاشات الضمان الاجتماعي وان تقوم الاسرة محدودة الدخل باثبات الامر، وان لا يقل سن المتقدم عن سن ال19 عام.

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440

الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية يبحثون بشكل يومي عن مواعيد صرف المساعات المقطوعه، والتي لا يتم صرفها بشكل شهري، ولكن تقدم وزارة العمل والتنمية من خلال الموقع الرسمي للوزارة خدمة الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة وايضا من الممكن التسجيل في برنامج المساعدات المقطوهة من خلال الموقع الرسمي.