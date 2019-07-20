التسجيل في مؤسسة التقاعد ورقم المؤسسة المجاني للاستعلام عن المُستحقات

التسجيل في مؤسسة التقاعد من أكثر الأمور التي يبحث عنها كل مواطن سعودي، حيث تُعد المؤسسة العامة للتقاعد واحدة من المؤسسات التي انشأتها الدولة والتي تعمل علي تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع، والتي تعمل علي نظام مد الحماية التأمينية، كما من حق مجلس الوزراء أن يقوم بأضافة اي انظمة اخرى للتقاعد وايضا يمكنه ان يقوم تكليفها بإدارة بعض الصناديق الادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين؛ التي تنتهي خدمتهم وذلك حرصا من المملكة علي توفير مبدأ التكافؤ الاجتماعي والمساواة كما أن المؤسسة تستطيع دعم الانشطة الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح القانونية التي يقرها القانون .

التسجيل في مؤسسة التقاعد

تتيح مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية التسجيل من خلال موقعها الالكتروني على الانترنت، وذلك لحرص المملكة وجميع مؤسساتها على أن التكنولوجيا هي المستقبل في الفترة المقبلة، كما انها حريصة على أن تقوم بتحويل المصلحات الحكومية الي المحتوي الرقمي، لتوفير أعلي الخدمات للمواطنين وتوفير الكثير من الجهد والعمل، وإنفاق الأموال في المصالح الحكومية لذلك قامت المؤسسة بإتاحة التسجيل إلكترونيا عن التقاعد المدني والعسكري، وغيرها فقط كل ما عليك فعلة هو اتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول الي المؤسسة العامة للتقاعد من هنا

في الخانة الاولى قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بالتقاعد .

ثم قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص به ايضا.

رقم محمول المتقاعد للتواصل عليه من مؤسسة التقاعد.

قم بإنشاء كلمة مرور وثم تأكيد كلمة المرور .

ثم قم بأدخال الكود المصور الذي امامك.

ثم قم بالتسجيل وسوف يتم التسجيل بنجاح.

رقم مؤسسة التقاعد

في كثير من الأحيان قد نريد الاستفسار عن بعض الاشياء في المؤسسة، مثل انظمة التقاعد المدني وأنظمة التقاعد العسكري وغيرها من الانظمة التي تعمل عليها مؤسسة التقاعد؛ لذلك وفرت المؤسسة رقم للاستفسار عن أي شئ تريده داخل المنظمة وحرصا منها علي توفير أكبر تجربة مستخدم وافضلها ورقم المؤسسة هو:

الرقم المجاني : ٨٠٠١٢٤٨٨٨٩

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول التسجيل في مؤسسة التقاعد ورقمها المجاني، وإن كان لديكم أي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.