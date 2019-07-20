النقل الجماعي السعودي عبر شركة سابتكو SAPTCO وكيفية حجز التذاكر وسعرها

النقل الجماعي السعودي أمر هام لكل مواطن سعودي، حيث تعد شركة سابتكو أحد أهم شركات النقل الجماعي السعودي؛ التي تقدم خدمات مميزة للمواطنين ووصل عدد المراكب 4500 مركبة، كما أن الشركة حققت الكثير من الإرباح وتعد الشركة الرائدة في السعودية؛ حيث تربط 385 مدينة وقرية وحرف في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تعمل علي تطوير وتوسع خدماتها كما أن الشركة قد تطورت من النطاق الدولي إلى النطاق العالمي؛ لتصل إلي عدد من الدور المجاورة للسعودية من بينها الإمارات ومصر، كما أن الشركة تصل الرحلات اليومية لديها إلى 800 رحلة في الأيام العادية و 1000 في مواسم الحاج والعمرة، وتكون الرحلات بين الدولي والمحلي في المملكة، كما أن الشركة لديها نظام VIP الذي يعد واحد من أهم الانظمة في العالم حاليا لراحة المستخدمين وتقديم أفضل خدمة من جميع المستويات وتأتي مع الخدمة الوجبات والمشروبات التي توفرها الشركة واحدث عربات النقل التي توفر راحة تامة للمستخدم .

النقل الجماعي السعودي

يعد النقل الجماعي السعودي هو احد أهم عوامل التنقل في المملكة العربية السعودية، بالنسبة للمواطنين والزائرين من رحلات حج وعمرة في المواسم المختلفة، لذلك تقوم العديد من الشركات في التنقل مثل شركة سابتكو من أبرز الشركات التي علي الساحة الآن؛ لأنها تقدم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن أو الزائر من خدمات متنوعة، كما أن الشركة تعمل علي توفير للمستخدمين كما أن الشركة تعمل علي رفع مستوي الكفاءة الخدمية لإرضاء المواطنين والوافدين في المواسم المختلفة .

بكم تذكرة النقل الجماعي السعودي

رحلات الداخلية بين الدمام ومطار الملك فهد بـ12 ريال الدمام الهفوف 20ريال الدمام الجبيل 10 ريال الدمام الخيفي 50 ريال الدمام حفر الباطن 75 ريال الدمام تبوك 270 ريال

حجز تذاكر السفر

ويمكنك الدخول إلي موقع سابتكو واختيار ما يناسبك من الرحلات، واختبار طريقة السير بين الحفلات والليموزين والمترو وغيرها وتحديد الخدمة وتحديد هل هي ذهاب وعودة ام ماذا وتحديد العدد فقط كل ما عليك هو دخول الموقع من هنا .

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نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول النقل الجماعي السعودي وإن كان لديكم أي استفسارات فاتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.