شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الباحة تحقق في موت عشرينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الباحة )

باشرت شرطة منطقة الباحة اليوم (السبت) التحقيق في وفاة سيدة عشرينية.

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وأوضحت مصادر لـ "الخليج 365" ظهور آثار على المتوفاة ترجح تعرضها لأذى جسدي وعنف قبل استلامها في مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي

يذكر أن السيدة تبلغ من العمر 19 عاماً، ونقلت إلى طوارئ مستشفى بالجرشي العام، وظهر عليها آثار كدمات على كامل الجسم، ولفظت أنفاسها بوصولها للمستشفى.

فيما أوضح الناطق الرسمي لشرطة الباحة العقيد سعد طراد لعكاظ أن الموضوع لا يزال قيد الإجراء ووعد بموافاتنا بما يستجد في حينه.