تحييد 3 إرهابيين في تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة

حيد الجيش التركي ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه»، في غارات جوية نفذتها مقاتلاته على معاقل الحزب شمال العراق.

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وقال بيان لوزارة الدفاع التركية «إنه تم شن الغارات على أوكار «بي كيه كيه» في منطقة متينا شمال العراق، وأسفرت عن تحييد ثلاثة إرهابيين، وتدمير مستودعات أسلحة، ومخابئ تابعة له».

وأطلقت القوات التركية في 27 مايو الماضي «عملية المخلب» بمنطقة «هاكورك» شمال العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وتقوم باستهداف عناصره داخل البلاد وفي شمال العراق ردا على هجماته داخل تركيا.