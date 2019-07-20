العراق يطلق ثاني مراحل «إرادة النصر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أعلنت القوات العراقية أمس، انطلاق المرحلة الثانية من عملية «إرادة النصر» العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في شمال العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها من المحافظات المجاورة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان بثه موقع «السومرية نيوز»، إن العملية تشمل شمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات هي ديالى وصلاح الدين والأنبار. وأضافت أن هذه العملية تأتي بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، فضلا عن مفارز من رجال المرور والجنسية والشرطة النهرية.

وأضاف المصدر أنه «لا يسمح بخروج ودخول المواطنين إلى القضاء إلا في الحالات الإنسانية».