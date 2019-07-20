محاكمة أمريكي يعمل قناصا في داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مثل مواطن أمريكي متهم بكونه قناصا لدى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أمام محكمة في مدينة نيويورك أمس.

وقالت وزارة العدل الأمريكية: إن رسلان ماراتوفيتش أسينوف، وهو مواطن أمريكي متجنس ولد في كازاخستان، اعتقل في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتم تسليمه أخيرا إلى مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي أي».

واتهم أسينوف «41 عاما» الذي عاش في بروكلين من عام 1998 إلى عام 2013، بتوفير وتقديم الدعم المادي، ومن بينه التدريب والخدمات والأفراد، إلى الجماعة المتطرفة، التي صنفت على أنها منظمة إرهابية.