دحر الميليشيات في البيضاء والضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دحر الجيش اليمني ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواقع تتمركز فيها وحدات منه بجبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

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وذكر مصدر عسكري يمني أن عشرة عناصر من الميليشيات قتلوا وجرحوا في تبة «مخابي القردعي» بمنطقة قانية. وفي محافظة الضالع جنوب اليمن هاجم الجيش اليمني عناصر من الميليشيات في التباب السود بجبهة «باب غلق»، شمال مديرية قعطبة.

وقال مصدر عسكري لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية «إن قوات الجيش هاجمت الميليشيات وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب».

كما قصف الجيش اليمني تجمعات ومواقع تتمركز فيها الميليشيات في منطقتي الفاخر، والزبيرية، بالمديرية نفسها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين المدعومين من إيران، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.