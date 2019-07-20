تطوير 5 شوارع بحي الخبر الشمالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

بدأت بلدية محافظة الخبر العمل على إعادة تأهيل وسفلتة خمسة شوارع بحي الخبر الشمالي، ضمن برنامج صيانة الشوارع، ويتضمن تنفيذ عدد من أعمال الصيانة بالحي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، والمحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن أعمال التأهيل تتضمن إعادة كشط وسفلتة لكل من شارع 19، وشارع 25، وشارع الأمير طلال، وشارع الملك فهد، وشارع الملك خالد، كما تتضمن إعادة تأهيل التقاطعات السابقة وسفلتتها.