السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر
بدأت بلدية محافظة الخبر العمل على إعادة تأهيل وسفلتة خمسة شوارع بحي الخبر الشمالي، ضمن برنامج صيانة الشوارع، ويتضمن تنفيذ عدد من أعمال الصيانة بالحي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، والمحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن أعمال التأهيل تتضمن إعادة كشط وسفلتة لكل من شارع 19، وشارع 25، وشارع الأمير طلال، وشارع الملك فهد، وشارع الملك خالد، كما تتضمن إعادة تأهيل التقاطعات السابقة وسفلتتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير 5 شوارع بحي الخبر الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.