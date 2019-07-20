رفع أداء 1411 معلما ومعلمة في القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنجز 1411 معلما ومعلمة 49 برنامجا تدريبيا في الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي المنفذة في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، بمقر إدارتي التدريب التربوي (بنين- بنات) وعدد من مكاتب التعليم، ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المتضمنة حقائب تدريبية متنوعة تتوافق مع كافة تخصصات المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى مسار التدريب في أساسيات اللغة الصينية الممتد لأربعة أسابيع.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم محمد الربيش أن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي شهد إقبالا كبيرا من قبل شاغلي الوظائف التعليمية للالتحاق بالبرامج التدريبية.