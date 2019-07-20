استمرار التسجيل في 8 دبلومات بجامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستقبل جامعة نجران طلبات التسجيل في 8 دبلومات، أربعة منها عالية ومثلها متوسطة، وذلك حتى 21 ذي الحجة المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية المتاحة للتسجيل هي دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.

كما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، ومدة الدراسة سنتان دراسيتان لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص. وبينت الجامعة أن التسجيل سيكون متاحا عبر الرابط الالكتروني المخصص.