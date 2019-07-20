محاضرة عن مظاهر الوسطية والاعتدال في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت رئاسة المسجد النبوي، ممثلة في إدارة الأمن الفكري بوحدة الوسطية والاعتدال بالإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، ضمن برنامج تحقيق الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج الذي دشنه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محاضرة بعنوان «مظاهر الوسطية والاعتدال في الحج»، ألقاها الأستاذ بجامعة طيبة والمدرس بالمسجد النبوي الدكتور مسعود المحمدي.

وأوضح مدير وحدة الوسطية والاعتدال سعيد الأحمري أن المحاضرات أولى برامج (تحقيق الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج)، حيث أكد أن من يسر الله على هذه الأمة أن فرض الحج في العمر مرة واحدة، ولمن استطاع إليه سبيلا. وأن الله وسع على الأمة في المواقيت المكانية وهذا من باب التيسير، وكذلك من مظاهر الوسطية في الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى كلها يسر وسهولة، وكذلك من مظاهر الوسطيةقصر الصلاة للحاج، والتيسير بأن جعل طواف القدوم مع الوداع كلها تؤدى مع طواف الإفاضة، ومن التيسير أيضا الرمي في سعة الوقت والتوكيل للمريض.