صيانة 140 مسجدا بالمنطقة المركزية في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقدين بتكلفة تجاوزت الـ20 مليون ريال لصيانة 140 من مساجد المنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم بمكة المكرمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن للعام الحالي.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري أن ذلك يجيء تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، مشيرا إلى أن فرع الوزارة بمكة أنهى التعاقد مع مؤسستين وطنيتين لصيانة مساجد المنطقة المركزية الواقعة «حول الحرم» والمساجد الكبرى ومساجد حجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة، لمدة ثلاث سنوات وتخدم نحو 140 جامعا ومسجدا.

وأكد أن العقدين يأتيان إضافة للعقود التي تم إبرامها أخيرا لعدد كبير من المساجد والجوامع الواقعة بالعاصمة المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم كل التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتسعى دائما لتحقيق ذلك تماشيا مع توجيهات ولاة الأمر وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

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من اشتراطات العقدين:

ـ العمل على مدار الساعة

ـ توفير عمالة مدربة

ـ تأمين مستلزمات النظافة كافة

ـ الصيانة الفورية بأعلى المواصفات والمعايير