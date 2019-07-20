القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية الأرجنتين موريسيو ماكري في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد فرناندو دي لاروا.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الملك فيليب، بذكرى اليوم الوطني لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما عزى ولي العهد رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق فرناندو دي لاروا. وقال ولي العهد في برقية له «تلقيت نبأ وفاة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».