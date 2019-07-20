وصول 515٫016 حاجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل 515,016 حاجا من الخارج لأداء المناسك عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك منذ بدء القدوم وحتى أمس الأول، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام سجلوا زيادة قدرها 43,008 حجاج عن القادمين للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 9%.

قدوم الحجاج: