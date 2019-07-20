المملكة الأولى خليجيا والـ33 عالميا في أولمبياد الرياضيات الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، المركز الأول خليجيا، والـ33 من بين 114 دولة شاركت في أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO 2019) المقام في إنجلترا، وذلك بعد فوز الفريق السعودي بـ5 ميداليات (فضية و4 برونزيات)، محققا إنجازا تاريخيا.

وفاز الطالب عمر حبيب الله من إدارة ينبع التعليمية بالميدالية الفضية، فيما حقق كل من أسعد صالح من إدارة جدة التعليمية، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، ومروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، وخالد العجران من إدارة تعليم الرياض 4 ميداليات برونزية.

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وقال الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود المتحمي إن هذا الإنجاز التاريخي وغير المسبوق رفع ترتيب المملكة 27 مركزا دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي، الذي احتلت فيه المركز 60 في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد، وحققت ميداليتين فقط، فضية وبرونزية، ووضعها في المركز الـ33 بين دول العالم المشاركة (114 دولة) والأولى خليجيا.

وأضاف أن أبناء الوطن حققوا إنجازا آخر في مجموع الدرجات بالحصول على أعلى مجموع درجات خلال مشاركات الفريق السعودي في أولمبياد الرياضيات الدولي على مدى 15 عاما ( 124 درجة)، رغم قوة المنافسة مع دول متقدمة وصاحبة خبرة كبيرة في الرياضيات.

وذكر أن هذا المنجز الوطني التاريخي بين دول العالم الأول يعكس قوة الفريق السعودي وثراء الوطن بمبدعيه وموهوبيه ورأسماله البشري، كما يعكس الجهد المبذول من موهبة وشركائها في إعداد وتأهيل أعضاء الفريق للمنافسة على جوائز الأولمبياد واعتلاء منصات التتويج.

الفريق السعودي في أولمبياد الرياضيات