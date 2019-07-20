وزير الشؤون الدينية الجامبي: لا ينكر دور المملكة إلا جاحد وحاقد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا الحاج موسى درامي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تقوم بدور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيرا إلى أنه دور كبير ومقدر من مختلف القيادات الإسلامية ولا ينكره إلا جاحد.

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وعبر عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن اعتزازه بمواقف بلاده ضد الأطماع الإيرانية التوسعية لتصدير الثورة ونشر الفوضى في البلدان العربية والإسلامية، مؤكدا أن جامبيا كانت من أوائل الدول التي قاطعت إيران ولا يوجد فيها أي تمثيل رسمي إدراكا لخطرها على الأمن.

ونوه بجهود المملكة لضيوف الرحمن وتوفير الأمن والراحة لهم، وقال: مما يحمد للمملكة أنها تستقبل سنويا ثلاثة ملايين حاج وحاجة ما يوازي عدد سكان جامبيا في بقعة صغيرة وتوفر لهم الأمن والطعام والراحة وهذا من التوفيق لهذه البلاد التي لا ينكر فضلها وجهدها إلا حاقد ومكابر. وأشاد باللقاء الذي جمعه بالدكتور آل الشيخ، مثمنا حرص المملكة على دعم جامبيا في جميع الميادين، خاصة في مجال نشر الوسطية والاعتدال.

وبين أن نسبة عدد المسلمين في جامبيا 95% من إجمالي السكان، وهم من السنة وعلى المذهب المالكي، وهناك توافق تام مع منهج المملكة القائم على الوسطية والاعتدال.