تنفيذ مبادرة «الحج الأخضر» بمخيمات أفريقيا غير العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لقاء تعريفيا لشرح استراتيجية مشروع مبادرة «الحج الأخضر» الذي ستعمل على تنفيذه بمخيماتها في موسم حج هذا العام. وعقد اللقاء الذي ترعاه إمارة منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، والنائب الثاني بالمؤسسة طارق علوي، وعضو مجلس الإدارة سحر بنقش، وعدد من رؤساء ومسؤولي مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة، وأعضاء جمعية البيئة السعودية، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة. وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، أن الجهد المبذول والعمل المشترك في المبادرة يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني لخدمة ضيوف الرحمن، مثنيا على قدرة كوادر المبادرة في تنفيذها رغم قصر الفترة الزمنية التي انتقلت فيها من مجرد فكرة إلى التطبيق العملي. من جهته ذكر النائب الثاني بالمؤسسة طارق علوي أن المبادرة تعكس مدى عناية الجهات المختلفة بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على راحتهم والحفاظ على سلامتهم لتأدية شعائرهم في أمان تام.

بدورها قدمت مبتكرة المبادرة الدكتورة ماجدة أبوراس عرضا شاملا عن إجراءات الاستراتيجية التي أعدتها جمعية البيئة السعودية وآلية تطبيقها على المخيمات الصديقة للبيئة للحد من التأثيرات السلبية على بيئة المشاعر المقدسة.

أهداف استراتيجية للمبادرة: