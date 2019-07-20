مهابط للطائرات العمودية داخل المشاعر المقدسة ومكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكملت وزارة الصحة تجهيز ستة مهابط للطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني.
وتسعى الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة، والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.
ويسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية، وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.
وتحرص الوزارة على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة، وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.
- 3 مهابط داخل مكة المكرمة
- 3 مهابط في المشاعر المقدسة
- بمدينة الملك عبدالله الطبية
- بمستشفى النور التخصصي
- بمستشفى حراء العام
- في مستشفى شرق عرفات
- في مستشفى عرفات العام
- في مستشفى منى الطوارئ
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