السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع أن قرار الموافقة يأتي انطلاقا من التعاون المشترك بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.
أبرز أهداف القرار
- إبقاء الضغط عاليا على إيران ومنعها من زيادة التصعيد
- رسالة عملية شديدة اللهجة بأن أي محاولات عبثية ستواجه بالقوة اللازمة
- المملكة دولة سلام وليست داعية حرب ولكنها ستتخذ الإجراءات التي تحفظ أمنها
- استضافة القوات الأمريكية جزء من التعاون المشترك وأحد أوجه الالتزامات المتبادلة
- تأكيد متانة العلاقات السعودية الأمريكية واستمرار التعاون وتعزيزه على الدوام
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يوافق على استقبال قوات أمريكية تعزيزا للدفاع عن أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.