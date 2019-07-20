خادم الحرمين يوافق على استقبال قوات أمريكية تعزيزا للدفاع عن أمن المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع أن قرار الموافقة يأتي انطلاقا من التعاون المشترك بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.

أبرز أهداف القرار