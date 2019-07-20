مخيمات إضافية لاستيعاب حجاج جنوب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

خصصت وزارة الحج والعمرة مواقع إضافية جديدة لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وذلك لاستيعاب الزيادة في عدد الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأرجع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر خلال توزيع المواقع في عرفات ومنى على 140 مكتب خدمة ميدانية أمس الأول، التأخير الحاصل هذا العام في استلام المواقع إلى أعمال توسعة جسر الملك عبدالله بمنى، وإزالة العديد من المساحات، مضيفا «لم نستطع توزيع مواقع مخيماتنا إلا بعد الانتهاء من أعمال التوسعة حتى نحصل على تأكيدات بالمساحات المخصصة».

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وأشار إلى أن المساحة المخصصة كمواقف للسيارات أضيفت للأراضي المحددة لاستيعاب الزيادات التي حدثت في أعداد حجاج المؤسسة لهذا العام.

وأشاد بجهود رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية والعاملين فيها منذ انطلاق العمل الفعلي لموسم حج هذا العام 1440، لافتا إلى أهمية استمرار ومضاعفة الجهود في الأيام المقبلة من أجل نجاح الخطة التشغيلية للمؤسسة، وبذل قصارى الجهود في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس هشام شلي إن لجنة توزيع مواقع مخيمات مشعري منى ومزدلفة ستبدأ من الغد في تسليم رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية كروكيات مواقع مخيماتهم لموسم حج هذا العام، مؤكدا أن إضافات دورات المياه الموجودة داخل المخيمات يمكن استخراج تصريح من الجهة المشرفة عليها لإضافتها مثل زيادة صنابير مياه أو تركيب مغسلة أو خلاف ذلك، كما يجب تأمين حاوية لجمع المخلفات بجوار بوابة كل مخيم ووضع جميع النفايات بها أولا بأول.