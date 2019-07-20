الوصول الشامل يأخذ بأيدي المعاقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أعدت أمانة المنطقة الشرقية دراسة متكاملة تشمل الدراسات والتصاميم والأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل بمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنا صديقة لذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، وباستقلالية تامة من خلال الوصول اعتمادا على أنفسهم إلى كل الأماكن والأنشطة بشكل يسير يكفل المساواة مع الأسوياء في المجتمع، ويعمل على تذليل العقبات التي تقيدهم وتحد من إنتاجيتهم واستقلالهم في المجتمع.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها بمسارات من البوليمر المكثف الصلب المزجج واستخدام مواد تغطية لسطح الأرصفة ذات نتوءات حسية يتعلمها المشاة معاقو البصر ويتحسسونها بأقدامهم أو بالعصي ويتم استخدامها في منحدرات البردورة والمناطق التي قد تكون خطرة على المشاة، فيما إذا تم تجاوزها، وعلى أن تكون بلون مختلف للون الأرصفة وضمن عرض ومساحة الأرصفة، وتكون تلك السطوح أكثر فاعلية في حال استخدامها بجوار السطوح الملساء والناعمة.

كما سيتم تركيب إشارات مرورية ضوئية مزودة بوسائل التنبيه الصوتي للتقاطعات ومعابر المشاة لذوي الإعاقة الحسية (إعاقة البصر) لإرشادهم عن حالة التقاطع وإمكانية العبور على أن تكون اللغة العربية متوفرة ضمن الخدمات الصوتية، إضافة إلى مسارات وممرات ومنحدرات لذوي الإعاقة الحركية وكبار السن وفقا للاشتراطات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.