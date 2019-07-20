، تغريم شركات الاتصالات أكثر من 18 مليون ريال لعدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات النظامية ،

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدداً من القررات عبر موقعها الإلكتروني عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 18 مليون ريال، بحق كل من شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ والمؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات السعودية (STC) غرامات مالية بمبلغ (8.6 ملايين ريال)؛ لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة، من ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، واستخدام تردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وبينت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غرامات مالية بمبلغ (6.4 ملايين ريال)؛ لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.
وأضافت أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) غرامات مالية بمبلغ (3.2 ملايين ريال)؛ لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، حيث أصدرت الهيئة -مؤخرًا- غرامات مالية بحق عدد من مقدمي الخدمة تجاوزت 38 مليون ريال.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 09:51 PM
لتأسيسها عدداً من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة للنظامتغريم شركات الاتصالات أكثر من 18 مليون ريال لعدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات النظامية
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدداً من القررات عبر موقعها الإلكتروني عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 18 مليون ريال، بحق كل من شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ والمؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات السعودية (STC) غرامات مالية بمبلغ (8.6 ملايين ريال)؛ لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة، من ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، واستخدام تردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وبينت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غرامات مالية بمبلغ (6.4 ملايين ريال)؛ لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.
وأضافت أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) غرامات مالية بمبلغ (3.2 ملايين ريال)؛ لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، حيث أصدرت الهيئة -مؤخرًا- غرامات مالية بحق عدد من مقدمي الخدمة تجاوزت 38 مليون ريال.
، تغريم شركات الاتصالات أكثر من 18 مليون ريال لعدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات النظامية ،
المصدر : الخليج 365
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