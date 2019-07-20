- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش أيروايز" اليوم (السبت) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من اليوم.
وأفادت الشركة في بيان، أوردته "رويترز"، بأنها تراجع الإجراءات الأمنية في جميع مطارات العالم، وقد علقت الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم.
وبيّنت أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة.
وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية، والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة، قالت: "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".
وفي السياق نفسه، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في مطار القاهرة أن طاقمًا بريطانيًّا راجع الأمن في مطار القاهرة يومَيْ الأربعاء والخميس الماضيَيْن. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.
وتنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر جوًّا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة، ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 09:52 PM
لندن نصحت رعاياها بعدم السفر إلى شرم الشيخ
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش أيروايز" اليوم (السبت) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من اليوم.
وأفادت الشركة في بيان، أوردته "رويترز"، بأنها تراجع الإجراءات الأمنية في جميع مطارات العالم، وقد علقت الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم.
وبيّنت أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة.
وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية، والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة، قالت: "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".
وفي السياق نفسه، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في مطار القاهرة أن طاقمًا بريطانيًّا راجع الأمن في مطار القاهرة يومَيْ الأربعاء والخميس الماضيَيْن. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.
وتنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر جوًّا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة، ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.
، إجراء احترازي.. "الخطوط البريطانية" تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء احترازي.. "الخطوط البريطانية" تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.