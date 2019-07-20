، الشباب: استبعاد بوديسكو وغامان من معسكر ألمانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - البلطان يهنأ جمال بلعمري ويطمئن على إصابته

استبعد الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب الثنائي الروماني بوديسكو وماريوس غامان من قائمة الفريق المغادرة فجر غدٍ الأحد للتوجه إلى ألمانيا لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن صانع الألعاب بوديسكو والمدافع غامان سينضمان إلى معسكر داخلي في مقر النادي إلى جانب 8 لاعبين.

واختار المدرب البرتغالي قائمة تتألف من 26 لاعبًا للمغادرة إلى المعسكر الألماني، ضمت اللاعبين الجدد عبدالله العويشير ومروان الحيدري وأحمد شراحيلي وعبدالله الشامخ وعبدالملك الخيبري، بالإضافة إلى راكان الشملان وكريستيان غوانكا ودانييلو أسبريا، بينما ينتظر عمران إلياس استخراج تأشيرة السفر قبل الالتحاق بالمعسكر.

وفي جانب آخر هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان قائد الفريق جمال الدين بن العمري بتتويجه مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الإفريقية، وذلك من خلال اتصال هاتفي.

واطمأن رئيس مجلس الإدارة على سلامة اللاعب الذي تعرض لإصابة أثناء المباراة النهائية، قبل أن يؤكد اللاعب أنه بحالة جيدة وأنه سيجري فحوصًا طبية اليوم السبت.