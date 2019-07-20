السعودية | الملك سلمان عن فوز الجزائر: إنجاز عربي أسعد الجميع

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، السبت، بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح هنأه فيه والشعب الجزائري بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في مصر.
وعد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازاً عربياً أسعد الجميع.
وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.
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