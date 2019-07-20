كيفية طباعة تصريح الحج || بدأ حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 الحجز وللتسجيل عبر موقع وزارة...

طباعة تصريح الحج نرصده لكم من خلال تفاصيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 وتفعيل الرابط الرسمي للتسجيل localhaj.haj.gov.sa عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية haj.gov.sa للمواطنين المقيمين في مختلف مدن المملكة، مع اقتراب موسم الحج الذي تفصلنا عنه قرابه شهر واحد، ولذلك لا يتوقف البحث عن رابط الحج الإلكتروني من قبل متابعينا لمعرفة التعليمات التي صرحت بها وزارة الحج والعمرة السعودية.

تهتم وزارة الحج والعمرة السعودية بتقديم كافة المساعدات للأفواج السياحية للحج الداخلي والخارجي على الحد سواء، لذلك عكفت على تفعيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 من أجل التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم، لاسيما في ظل الجهود الشاقة التي تواجه المواطنين أثناء أداء مناسك الحج.

طباعة تصريح الحج التسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

نرصد لكم طريقة التسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 في النقاط التالية:

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تسجيل الدخول على رابط المسار الإلكتروني

إضافة البيانات الشخصية للمواطن.

تحديد باقة الحج المناسبة لك.

استخراج الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد.

إصدار التصريح بالحج.

في النهاية ترسل بيانات المستفيد لشركة الحج من أجل تنظيم كافة الإجراءات.

باقات خدمة ضيافة حجاج الداخل

نوع باقة الضيافة أسعار الباقة مكان السكن باقة ضيافة 1 بلس تراوح ما بين (7561-8161) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة الضيافة 2 بلس أسعارها تتراوح ما بين (7310 – 7910) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة 3 بلس تتراوح أسعارها ما بين (6508- 7108) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة 4 بلس أسعارها ما بين (5708 -6308) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة (1 أبراج) سعرها (11905 ريال) أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية باقة اقتصادي1 أسعار الباقة ما بين (3447- 4797) ريال خيام باقة اقتصادي2 بتكلفة (3465) ريال خيام

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الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية، أصدرت تعليمات بضرورة تسجيل راغبي الحج الداخلي، عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 لتلقى الرغبات، وذلك في الفترة من في الأول من ذي القعدة، حتى نهاية ذي القعدة.