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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الكولومبي الشهير خوسيه لويس بينتو قد رفض عرضًا سابقًا لتولي قيادة المنتخب السعودي.
وبحسب ما نقلت صحيفة "telemetro" فإن المدرب الحالي لفريق ميلوناريوس الكولومبي قد تلقى عروضًا من المنتخب السعودي والمصري والإكوادوري لكنه اختار التوقيع للفريق الكولومبي.
وتلقى المدرب الشهير "66" عامًا عرضًا كبيرًا لتولي القيادة الفنية للمنتخب البنمي لقيادة المنتخب نحو مونديال 2022.
ولم يقرر المدرب بعد موقفه من العرض البنمي حيث قال لوسائل الإعلام في بلاده إن الأيام القادمة ستشهد رده على هذا العرض.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 09:00 PM
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الكولومبي الشهير خوسيه لويس بينتو قد رفض عرضًا سابقًا لتولي قيادة المنتخب السعودي.
وبحسب ما نقلت صحيفة "telemetro" فإن المدرب الحالي لفريق ميلوناريوس الكولومبي قد تلقى عروضًا من المنتخب السعودي والمصري والإكوادوري لكنه اختار التوقيع للفريق الكولومبي.
وتلقى المدرب الشهير "66" عامًا عرضًا كبيرًا لتولي القيادة الفنية للمنتخب البنمي لقيادة المنتخب نحو مونديال 2022.
ولم يقرر المدرب بعد موقفه من العرض البنمي حيث قال لوسائل الإعلام في بلاده إن الأيام القادمة ستشهد رده على هذا العرض.
، المدرب الكولومبي "لويس بينتو" يرفض عرضًا لتدريب المنتخب "السعودي" ،
المصدر : الخليج 365
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