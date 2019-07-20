محمد بن مسعود - الدمام - أجرت إدارتا ناديَي الاتفاق والوحدة صفقة تبادلية، تقضي بموجبها بانتقال اللاعب صالح العمري لنادي الاتفاق، وانتقال اللاعب محمد الصيعري لنادي الوحدة. هذا، وأعلنت إدارة الاتفاق توقيعها عقدًا مع اللاعب صالح العمري لتمثيل الفريق لثلاث سنوات مقبلة. فيما وقّعت إدارة نادي الوحدة مع اللاعب محمد الصيعري عقدًا لمدة أربع سنوات مقبلة. 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 08:49 PM Advertisements صفقة تبادلية: العمري اتفاقي.. والصيعري وحداوي صفقة تبادلية: العمري اتفاقي.. والصيعري وحداوي أجرت إدارتا ناديَي الاتفاق والوحدة صفقة تبادلية، تقضي بموجبها بانتقال اللاعب صالح العمري لنادي الاتفاق، وانتقال اللاعب محمد الصيعري لنادي الوحدة. هذا، وأعلنت إدارة الاتفاق توقيعها عقدًا مع اللاعب صالح العمري لتمثيل الفريق لثلاث سنوات مقبلة. فيما وقّعت إدارة نادي الوحدة مع اللاعب محمد الصيعري عقدًا لمدة أربع سنوات مقبلة. الكلمات المفتاحية ، صفقة تبادلية: العمري اتفاقي.. والصيعري وحداوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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