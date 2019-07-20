شرطة عُمان تكشف حقيقة وقوع حادِث لعائلة سعودية قرب محافظة ظفار

نفت شرطة عمان السلطانية ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادِث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار. ودعت شرطة عمان أمس (الجمعة)، الجميع إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.

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