مكة تسجل 48 درجة مئوية.. أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم في المملكة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (السبت) في مناطق المملكة كانت في مكة المكرمة.
وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 48 درجة مئوية في مرصد مكة المكرمة، وفي ينبع 45، فيما سجَّلت مراصد المدينة والخرج والأحساء 43 درجة مئوية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
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