سند محمد بن سلمان يضع هذه الشروط بمبادرة سند الزواج

حدد برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الشروط لضمان تحقيق العدالة في منح العطاء ضمن مبادرة سند الزواج.

وبين هذه الشروط، شرط الحصول على الثانوية العامة كحد أدنى، وذلك بهدف شحذ همم المتقدمين لاستكمال التعليم.

وحول شروط أهلية سند الزواج، أوضح البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى، أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، أن يكون الزواج الأول للرجل.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.