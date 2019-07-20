عاجل توجيه من وزير التعليم .. التفاصيل

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وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس، ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

جاء ذلك، بعد تعميم للوزارة نشرته «عاجل»، وتضمَّن، تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة، برئاسة قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة، تتولى عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة ومتابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، وكذلك تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

