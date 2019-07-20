مصادر «عاجل»: العثور على جثة مواطن متيبسة بالباحة

أكدت مصادر «عاجل»، أن الجهات الأمنية والمعنية باشرت قبل قليل بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل متيبس بالقرب من التأمينات بمنطقة الباحهة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«عاجل»، أن الجثة تعود لمواطن في منتصف الثلاثينات، مشيرة إلى أنه عثر عليه فوق الرصيف. فيما رجحت مصادر طبية، احتمالية إصابته بمرض معدٍ.

