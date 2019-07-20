وزير التعليم يوجه بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس، ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكانت وزارة التعليم أصدرت في وقت سابق تعميمًا حصلت «عاجل» على نسخة منه، وتضمن، تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة، برئاسة قائد أو قائدة المدرسة.

وبحسب التعميم المُوجَّه لجميع إدارات التعليم، فإن أعضاء لجنة السلامة المرورية، هم المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

وأوضح التعميم أن مهام هذه اللجنة في المدارس، تكون عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة أيضًا ومتابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، وكذلك تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.